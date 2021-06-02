«Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.
Документы стали основанием для перечисления 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. Сотрудник знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров выполнен не будет.
Мужчине сообщили о подозрении в присвоении государственных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, фигуранту дела грозит 12 лет лишения свободы.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которым занимались сотрудники «Укрзализныци». По данным спецслужб, схема реализовывалась в большинстве структурных подразделений «Укрзализныци» в течение длительного времени. Убытки, по оценкам специалистов, могут достигать десятков миллионов долларов.