Сотрудник обособленного подразделения АО «Укрзализныця» присвоил себе 750 тысяч гривен, которые были предназначены для ремонта пригородного вокзала «Киев-Пассажирский». Об этом 2 июня в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

«Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.

Зеленский объяснил причины банкротства «Укрзализныци» © REUTERS, Gleb Garanich

Мужчине сообщили о подозрении в присвоении государственных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, фигуранту дела грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которым занимались сотрудники «Укрзализныци». По данным спецслужб, схема реализовывалась в большинстве структурных подразделений «Укрзализныци» в течение длительного времени. Убытки, по оценкам специалистов, могут достигать десятков миллионов долларов.