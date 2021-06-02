Акция состоялась на улице Тургеневской в Киеве, у офиса ВО «Свобода», на нее собралось около 200 человек, в том числе члены группировок «Белый Молот», «Смерч», «Воля или смерть».
«Мы пришли к столичному офису "Свободы", чтобы обсудить "деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к главе партии Олегу Тягнибоку», — заявили участники акции.
По их словам, офис партии уже охраняла полиция, кроме того, их встретили 20 «крепких парней» с дубинками, однако вскоре они покинули место событий.
Кроме работы на Кремль депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко обвинили в рейдерстве, работе на бизнесмена Андрея Пальчевского и других поступках, «порочащих украинское патриотическое движение». Активисты заявили, что его сестра принимала в гостях российских актеров и других «не менее одиозных личностей из страны-агрессора».
Игорь Мирошниченко — депутат Рады 6-го созыва, спортивный журналист, телеведущий, бизнесмен. С 2015 года депутат Киевского городского и Сумского областного совета от ВО «Свобода». Известен скандалами с применением силы и русофобскими и антисемитскими высказываниями — оскорбил кассира за обращение на русском языке, пытался сорвать концерт украинской певицы Ани Лорак, собирал подписи для запрета на въезд на Украину российскому телеведущему Ивану Урганту. А американскую актрису украинского происхождения Милу Кунис назвал «жидовкой».