Радикальные активисты и экс-участники АТО 1 июня устроили акцию у офиса националистической украинской партии ВО «Свобода» в Киеве с требованием исключить из нее депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко. Об этом 2 июня сообщает ASPI News

«Свобода»: путь вниз. Националисты Тягнибока теряют поддержку © РИА Новости, Константин Вечорек / Перейти в фотобанк

«Мы пришли к столичному офису "Свободы", чтобы обсудить "деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к главе партии Олегу Тягнибоку», — заявили участники акции.

По их словам, офис партии уже охраняла полиция, кроме того, их встретили 20 «крепких парней» с дубинками, однако вскоре они покинули место событий.

Кроме работы на Кремль депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко обвинили в рейдерстве, работе на бизнесмена Андрея Пальчевского и других поступках, «порочащих украинское патриотическое движение». Активисты заявили, что его сестра принимала в гостях российских актеров и других «не менее одиозных личностей из страны-агрессора».

Игорь Мирошниченко — депутат Рады 6-го созыва, спортивный журналист, телеведущий, бизнесмен. С 2015 года депутат Киевского городского и Сумского областного совета от ВО «Свобода». Известен скандалами с применением силы и русофобскими и антисемитскими высказываниями — оскорбил кассира за обращение на русском языке, пытался сорвать концерт украинской певицы Ани Лорак, собирал подписи для запрета на въезд на Украину российскому телеведущему Ивану Урганту. А американскую актрису украинского происхождения Милу Кунис назвал «жидовкой».