Стриминговый сервис Netflix исправил в фильме «Брат-2» текстовый перевод слова «бандеровец» с Ukrainian Nazi collaborator на Banderite. Об этом депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Александра Устинова сообщила на своей странице в Facebook 2 июня

Украинские националисты недовольны переводом Netflix слова «бандеровец» в фильме «Брат-2» © Кадр из фильма "Брат-2"

«Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам (зачеркнуто. — Ред.) украинцам с Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен… Теперь там не nazi, а banderite», — похвасталась Устинова.

Есть в новой версии Netflix и другие интересные моменты. Например, фраза «Я евреев как-то не очень» звучит как «Я не большой фанат евреев», но при этом «Все режиссеры — пи***асы» переведена дословно. Фраза «Ниггер — это для них ругательство обидное» оставлена без изменений, а «Негр, гоу, гоу» в субтитрах убрана.