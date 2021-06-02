Во вторник, 1 июня, на Netflix вышли российские фильмы «Брат» и «Брат-2» в оригинальной озвучке без дубляжа, но с английскими субтитрами. В англоязычной версии второго фильма слово «бандеровец» было переведено как «украинский нацистский коллаборационист».
«Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам (зачеркнуто. — Ред.) украинцам с Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен… Теперь там не nazi, а banderite», — похвасталась Устинова.
Есть в новой версии Netflix и другие интересные моменты. Например, фраза «Я евреев как-то не очень» звучит как «Я не большой фанат евреев», но при этом «Все режиссеры — пи***асы» переведена дословно. Фраза «Ниггер — это для них ругательство обидное» оставлена без изменений, а «Негр, гоу, гоу» в субтитрах убрана.