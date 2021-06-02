В воскресенье, 30 мая, состоялся первый съезд партии, где одним из спикеров был Доротич. Его представили как советника главы партии по вопросам малого и среднего бизнеса.
«Я принимаю участие во всех возможных форумах и готов списываться со всеми возможными политическими партиями. В нашем движении не поднимается вопрос политических предпочтений. Мы готовы говорить со всеми политиками — и с левыми, и с правыми, и с центристами, и с американцами», — заявил лидер «SaveФОП», отметив, что его работа носит исключительно «общественный статус».
При этом он подчеркнул, что если от отказа вступления в ту или иную политсилу будет зависеть вопрос сохранения упрощенной системы налогообложения предпринимателей, то он вступит в партию.
В прошлом году Доротич был спикером во время презентации партии Бориса Филатова «Пропозиция».