Лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич заявил, что принимал участие в съезде партии Бориса Колесникова «Украина — наш дом», чтобы воспользоваться площадкой для продвижения своей повестки. Он рассказал об этом Vesti.ua 1 июня

Экс-министр инфраструктуры Украины возглавил новую политическую партию © Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Перейти в фотобанк

«Я принимаю участие во всех возможных форумах и готов списываться со всеми возможными политическими партиями. В нашем движении не поднимается вопрос политических предпочтений. Мы готовы говорить со всеми политиками — и с левыми, и с правыми, и с центристами, и с американцами», — заявил лидер «SaveФОП», отметив, что его работа носит исключительно «общественный статус».

При этом он подчеркнул, что если от отказа вступления в ту или иную политсилу будет зависеть вопрос сохранения упрощенной системы налогообложения предпринимателей, то он вступит в партию.

В прошлом году Доротич был спикером во время презентации партии Бориса Филатова «Пропозиция».