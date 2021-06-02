Путин и Лукашенко провели встречу 28 мая. По словам белорусского президента, лидеры в том числе обсуждали вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По мнению Климкина, эта тема обсуждалась не случайно.
«Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин.
Ранее директор белорусской авиакомпании «Белавиа» заявил, что, пока Крым официально не признан в Белоруссии частью России, компания не планирует отправлять в него рейсы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.