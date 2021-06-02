Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что обсуждение темы полетов в Крым президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко может угрожать Украине и Западу. Об этом он написал на своей странице в Facebook 1 июня

Путин и Лукашенко провели встречу 28 мая. По словам белорусского президента, лидеры в том числе обсуждали вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По мнению Климкина, эта тема обсуждалась не случайно.

«Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.