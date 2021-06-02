Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения украинских документов для граждан, зарегистрированных в ЛДНР, Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте украинского парламента 1 июня

Выдача паспортов РФ в ЛДНР не направлена на то, чтобы развалить Украину — Акопов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица на временно неподконтрольных территориях, а также определение места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно неподконтрольных территориях», — говорится в пояснительной записке.

Оформление документов будет осуществлять Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.

Также предусматривается внесение изменений в закон «Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» в части отмены справки, подтверждающей место пребывания человека, проживающего в Донбассе или Крыму.