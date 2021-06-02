За проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» проголосовали 315 депутатов.
«Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица на временно неподконтрольных территориях, а также определение места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно неподконтрольных территориях», — говорится в пояснительной записке.
Оформление документов будет осуществлять Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.
Также предусматривается внесение изменений в закон «Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» в части отмены справки, подтверждающей место пребывания человека, проживающего в Донбассе или Крыму.