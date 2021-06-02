Команда Украины по Counter-Strike под названием Akuma попала в скандал в киберспортивном мире. Украинцев обвиняют в том, что они смотрели на радары перемещения соперника, что запрещено правилами, и фальсифицировали матчи, благодаря чему в итоге и одержали несколько неожиданных побед. Об этом 2 мая написали Vesti.ua

Украинские националисты недовольны переводом Netflix слова «бандеровец» в фильме «Брат-2» © Кадр из фильма "Брат-2"

«Была информация, что один из администраторов турнира общался с командой Akuma. Этот админ судил матчи команды, которые позже признали фальсифицированными. Пока что информация собирается, обрабатывается. Это не просто инсайд, это будет иметь последствия», — заявил инсайдер из мира Counter-Strike по фамилии Бирюков.

После его сообщения проверку провела Федерация киберспорта России, организовывавшая турнир, но признаков нечестной игры выявлено не было. Однако многие игроки заявили, что не хотят в это верить, так как сталкивались с подозрительными эпизодами, в частности, как игроки Akuma предугадывали их дальнейшие действия, что без мониторинга радаров невозможно.

Игрок украинской команды Дмитрий Шворак заявил, что ему и его коллегам по игре нечего скрывать и они готовы к любым проверкам.

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Украинский эксперт и комментатор киберспорта Виталий Волочай отметил, что махинации помогают командам заработать если не на своем выигрыше, то на процентах со ставок. Если нечестные действия украинцев докажут, то игрокам грозит как минимум дисквалификация, а в худшем случае — и уголовная ответственность.

«Это целая ОПГ. Админы, связующие, менеджеры, игроки, несуществующие букмекеры и так далее. Доказать что-то действительно сложно, так как нужны или чьи-то признания, или камера за спинами у админа и игроков. Каждый игрок просто знает, где соперник. Рано или поздно эта схема рухнет», — заявил Волочай.

Призовой фонд турнира в этом году составлял 40 тысяч долларов, то есть почти 3 миллиона рублей.