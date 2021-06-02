В конце мая Колесников был избран лидером новой политической партии «Украина — наш дом». По словам политика, к идее создания политсилы он шел почти 30 лет.
«Я слабо представляю, что Колесников делал партию самостоятельно», — заявил Шуфрич, имея в виду спонсорство со стороны олигарха Рината Ахметова.
Депутат добавил, что не верит в успех партии «Украина — наш дом», и посоветовал политикам из пула Ахметова набрать хотя бы 5%, перестав «откусывать по 0,5%», фактически даря таким образом голоса «Слуге народа» и «Европейской солидарности».