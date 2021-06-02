Депутат Верховной Рады, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич не верит в то, что экс-министр инфраструктуры Украины Борис Колесников самостоятельно запустил партию. Об этом парламентарий сообщил Vesti.ua 1 июня

Экс-министр инфраструктуры Украины возглавил новую политическую партию © Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Facebook, Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Перейти в фотобанк «Я слабо представляю, что Колесников делал партию самостоятельно», — заявил Шуфрич, имея в виду спонсорство со стороны олигарха Рината Ахметова. Депутат добавил, что не верит в успех партии «Украина — наш дом», и посоветовал политикам из пула Ахметова набрать хотя бы 5%, перестав «откусывать по 0,5%», фактически даря таким образом голоса «Слуге народа» и «Европейской солидарности».