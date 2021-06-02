Президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики, советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов избран новым главой наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». Об этом 2 июня сообщила пресс-служба госконцерна в Facebook

«Не первый день вместе»: Милованов рассказал о связях с Ермаком © Facebook, Тимофей Милованов Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем. В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна», — говорится в сообщении.

Теперь наблюдательный совет «Укроборонпрома» курируют первый замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма, а также Милованов.

К полномочиям наблюдательного совета «Укроборонпрома» относится утверждение стратегии развития концерна и контроль задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, одним из которых прекратил полномочия первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина как члена наблюдательного совета «Укроборонпрома», а другим назначил трех новых членов.

«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, выпуску артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.