Сотрудники Генпрокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) могут допросить активиста Романа Протасевича, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с РФ 1 июня, пишет РИА Новости

«Если у них (у следователей ЛНР — ред.) будут вопросы к ним (Протасевичу и задержанной россиянке Софии Сапеге — ред.), — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе», — заявил Лукашенко.

Также глава белорусского государства прокомментировал заявление Протасевича на борту самолета о том, что, если он приземлится в Минске, ему будет грозить смертная казнь.

По словам Лукашенко, активист знал, что говорил, он понимал и боялся тех претензий, которые будут ему высказаны со стороны юго-востока Украины. Однако повезло, что белорусские журналисты знали, что по законам страны ему грозит 15 лет, но никак не смертная казнь, подчеркнул лидер Белоруссии.

Ранее Генпрокуратора Луганской Народной Республики заявила о том, что попросила белорусские правоохранительные органы передать задержанного ранее в Минске активиста Романа Протасевича.

Стоила ли игра свеч? Лущ рассказал, насколько серьезной угрозой был Протасевич для Минска © REUTERS, Stringer

Также в ЛНР сообщили, что по законам республики, белорусскому активисту грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

До этого, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».