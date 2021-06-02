Отзыв ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому обусловлен завершением досудебного расследования. Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 1 июня, приводит ее слова Vesti.ua

Тупицкий впервые явился в суд, но на месте не оказалось прокуроров © Facebook, КСУ

При этом очередное заседание по делу все равно назначили на 1 июня. Тупицкий впервые явился в суд после болезни, но прокуроры не пришли.

«Почему судья перенес заседание по мере пресечения на 1 июня, когда завершились сроки следствия — для меня загадка… Мы идем с мерой пресечения уже в судебном процессе, в Подольском суде будет судебное заседание», — сказала Венедиктова.

Восемнадцатого мая Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование дела, по которому Тупицкому хотели избрать меру пресечения. Следствие установило, что в 2018 году экс-глава КСУ подкупил свидетеля для ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова. В 2018-2019 годах Тупицкий якобы трижды предоставил заведомо ложные показания в интересах экс-главы ВХСУ.

Изначально прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тысяч гривен (120,5 тыс. руб.) и запретить покидать Украину. Однако с начала апреля экс-глава КСУ не приходил на заседания: сначала заболела его мама, а потом и он сам.