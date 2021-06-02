В ближайшее время на Украине планируется создать совершенно новый род войск — кибервойска, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, написала пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook 1 июня

Ранее в Литве Данилов встретился с советником президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом и обсудил с ним российско-украинские отношения и ситуацию в Белоруссии, а также возможность обмена опытом деятельности в киберпространстве.

Данилов заявил о планах создания на Украине кибервойск © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона будет «максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов». Кулешюс положительно отнесся к усилению сотрудничества между Литвой и Украиной.

Ранее сообщалось, что на Украине за последние полгода зафиксировано более 1,1 тыс. кибератак, в связи с чем президент Владимир Зеленский решил создать «суперуниверситет», который будет готовить специалистов по кибербезопасности. Он заверил, что якобы «все будут получать высокую зарплату», а «выпускники будут работать на государство».