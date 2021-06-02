Ранее в Литве Данилов встретился с советником президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом и обсудил с ним российско-украинские отношения и ситуацию в Белоруссии, а также возможность обмена опытом деятельности в киберпространстве.
Данилов также подчеркнул, что на данный момент угрозы в виртуальном пространстве являются еще более опасными, чем применение ядерного оружия. Он заявил, что в этом плане важнее всего активизировать сотрудничество в рамках литовского киберцентра.
Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона будет «максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов». Кулешюс положительно отнесся к усилению сотрудничества между Литвой и Украиной.
Ранее сообщалось, что на Украине за последние полгода зафиксировано более 1,1 тыс. кибератак, в связи с чем президент Владимир Зеленский решил создать «суперуниверситет», который будет готовить специалистов по кибербезопасности. Он заверил, что якобы «все будут получать высокую зарплату», а «выпускники будут работать на государство».