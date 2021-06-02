Объявления о розыске задержанного белорусскими правоохранителями основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича появились в разрушенном луганском аэропорту. Об этом сообщил председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» (ПАД) Алексей Селиванов, передает РИА Новости 2 июня

ЛНР хочет допросить Протасевича: Луганск обратился к Минску Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Протасевича. Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление на Минск и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

«Сегодня ряд европейских государств начал размещать в своих аэропортах объявления о розыске Романа Протасевича. Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь, в Луганске, в Донбассе, прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца», — заявил Селиванов.

По его мнению, из-за таких людей, как Протасевич, началась гражданская война на Украине, произошел государственный переворот в Киеве и были разрушены аэропорты в Луганске и Донецке.

«Сегодня в знак этого молодежь "Патриотической ассоциации Донбасса" разместила объявления о розыске Протасевича в ЛНР и ДНР. У нас он действительно в розыске, потому что он совершал свои преступления на территории Донбасса», — подчеркнул Селиванов.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Протасевич участвовал на Юго-Востоке Украины в действиях батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранителям имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании. Она также попросила предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, которого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков».

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.