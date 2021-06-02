Если норма закона Украины об обязательном показе фильмов на украинском языке вступит в силу летом, ее не смогут выполнить, так как такого контента в стране сейчас не хватает. Так считает депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, процитировало его «Новое время» 1 июня

В Раде предлагают отложить озвучивание фильмов на украинском языке © rada.gov.ua

«Как медийщик я прогнозирую, что эта норма не будет выполняться определенный срок. То, что есть, — старое. Телевидение существует за счет того, что показывает новое — производит или покупает. Они сейчас будут переводить старые библиотеки и терять зрителя. А часть зрителя куда пойдет? В интернет. И где она будет там сидеть? На IVI и на Megogo, где российское де…о тоннами лежит», — заявил Потураев.

Он подчеркнул, что украиноязычной кинопродукции мало не потому, что производители отказались ее снимать, а потому, что государство запретило их деятельность из-за карантинных ограничений. Нардеп назвал это издевательством над работниками киноиндустрии и зрителями.

«Люди не виноваты в том, что они не могли работать. И они говорили: дайте нам определенный срок, чтобы мы произвели то, что запланировали произвести, чтобы деньги накопили. Что за хайп? Что за цирк с конями?» — возмутился Потураев.

Обсуждаемый закон предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный язык», то есть украинский. Поэтому у владельцев телеканалов больше не будет возможности транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, что до сих пор является распространенной практикой.

Борьба с русским языком, который по-прежнему популярен на Украине, активизировалась после победы Евромайдана в 2014 году. Ужесточения для негосударственных языков, в первую очередь русского, продолжились и после прихода к власти президента Владимира Зеленского. На сегодняшний день, согласно закону, вся сфера обслуживания переведена на украинский, нарушителям грозит штраф.