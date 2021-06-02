Болградская окружная прокуратура в Одесской области подала в суд иск с просьбой признать недействительным и противоправным решение местной власти от 2013 года о предоставлении русскому языку статуса регионального, передает «Радио Свобода»* со ссылкой на прокуратуру 1 июня

«Люди имеют право общаться»: харьковская власть будет бороться за русский язык © slovoidilo.ua

Между тем Луганская областная прокуратура в ответ привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального. Правда, у прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского облсовета о предоставлении такого статуса русскому.

В мае Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове. Однако Харьковский горсовет собирается подать апелляцию на это решение суда, и юристы уже готовят соответствующую жалобу.

Тем временем горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, чем спровоцировал критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

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