Ранее офис уполномоченного по защите госязыка пожаловался, что, согласно данным на май 2021 года, в отдельных населенных пунктах ряда областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.
Между тем Луганская областная прокуратура в ответ привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального. Правда, у прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского облсовета о предоставлении такого статуса русскому.
В мае Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове. Однако Харьковский горсовет собирается подать апелляцию на это решение суда, и юристы уже готовят соответствующую жалобу.
Тем временем горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, чем спровоцировал критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.