По их мнению, между вкусовыми рецепторами и тяжестью течения COVID-19 существует связь. Ученые предполагают, что люди, которые считают вкус вина, брокколи, сельдерея, грейпфрута или брюссельской капусты подавляющим, могут быть менее подвержены заражению коронавирусом.
В то же время, если у человека притуплены вкусовые ощущения — он не чувствует сильной горечи или не различает горький вкус вообще, то риск заражения для него значительно увеличивается.
При этом самым значительным фактором риска для инфицирования является возраст: люди среднего и старшего возраста не только чаще заболевают, но и намного чаще умирают от COVID-19.
Исследование показало, что у суперчувствительных к острой пище людей средний возраст моложе, а это значит, что интенсивность работы вкусовых рецепторов со временем угасает. Ну а меньшая способность ощущать горечь прямо соответствует более пожилому возрасту. Поэтому оба этих фактора оказываются связанными с повышенным риском развития COVID-19.