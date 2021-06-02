У людей, которые особенно чувствительны к острой пище, риск заражения коронавирусом значительно ниже. К такому выводу пришла группа врачей из американского Батон-Руж (штат Луизиана), передает Daily Мail 1 июня

Ученые выяснили, как уничтожать коронавирус за секунду © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк мнению, между вкусовыми рецепторами и тяжестью течения COVID-19 существует связь. Ученые предполагают, что люди, которые считают вкус вина, брокколи, сельдерея, грейпфрута или брюссельской капусты подавляющим, могут быть менее подвержены заражению коронавирусом.

В то же время, если у человека притуплены вкусовые ощущения — он не чувствует сильной горечи или не различает горький вкус вообще, то риск заражения для него значительно увеличивается.

При этом самым значительным фактором риска для инфицирования является возраст: люди среднего и старшего возраста не только чаще заболевают, но и намного чаще умирают от COVID-19.

Исследование показало, что у суперчувствительных к острой пище людей средний возраст моложе, а это значит, что интенсивность работы вкусовых рецепторов со временем угасает. Ну а меньшая способность ощущать горечь прямо соответствует более пожилому возрасту. Поэтому оба этих фактора оказываются связанными с повышенным риском развития COVID-19.