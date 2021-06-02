В украинскую столицу актриса переехала из Севастополя, где оставила мать и маленького сына. В Киеве ей пришлось некоторое время пожить в съемных жилищах с ужасными условиями.
«Вот эта избушка на курьих ножках, где жила Ксения Мишина… Нас тут жило человек шесть, было очень холодно, дом вообще без отопления», — рассказала она, стоя на фоне двухэтажного дома, обтянутого клеенкой, с заколоченными окнами.
Актриса нашла в своем телефоне несколько фото с тех времен, показав свою комнату — небольшое помещение на втором этаже с окном — и кухню со столом, мультиваркой и тостером.
«Она мне все время говорила: "Мам, у меня все прекрасно, все хорошо"… Прошла и Крым, и рым… Где она только не жила, в каких хибарах она только не бывала», — вспоминает мама актрисы Наталья.
Впоследствии Мишина перевезла к себе сына, сняв в Киеве шикарную квартиру-студию с панорамными окнами и свежим дизайнерским ремонтом.