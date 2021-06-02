Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу «Холостячка», показала, что ей пришлось пережить перед тем, как стать успешной и богатой. Став героиней программы «Украинские сенсации» на телеканале «1+1», Мишина отвезла съемочную группу в свой первый дом в Киеве

«Было больно и стыдно»: «холостячка» Мишина раскритиковала участниц «Холостяка» © СС0, pixabay

«Вот эта избушка на курьих ножках, где жила Ксения Мишина… Нас тут жило человек шесть, было очень холодно, дом вообще без отопления», — рассказала она, стоя на фоне двухэтажного дома, обтянутого клеенкой, с заколоченными окнами.

Актриса нашла в своем телефоне несколько фото с тех времен, показав свою комнату — небольшое помещение на втором этаже с окном — и кухню со столом, мультиваркой и тостером.

«Она мне все время говорила: "Мам, у меня все прекрасно, все хорошо"… Прошла и Крым, и рым… Где она только не жила, в каких хибарах она только не бывала», — вспоминает мама актрисы Наталья.

Впоследствии Мишина перевезла к себе сына, сняв в Киеве шикарную квартиру-студию с панорамными окнами и свежим дизайнерским ремонтом.