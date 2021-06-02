Новый скандал с прослушиванием американскими спецслужбами канцлера Германии Ангелы Меркель будет спущен на тормозах, поскольку ничего нового в этом нет. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: В отношениях США и Германии остаётся все меньше преград © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эксперт отметил, что когда подобный скандал случился 7 лет назад, то для Германии это было шоком, но сама Меркель простила американцев, а европейцы привыкли к тому, что американцы их прослушивают и уже не возмущаются.

«Какие-то оппозиционные партии тут будут шуметь, но правительство будет отвечать: а что делать? Американцы ведь отвечают за европейскую безопасность. Некрасиво, что американцы не доверяют своим союзникам, но немцы надеются, что этой прослушки уже нет», — указал Рар.

Собеседник издания добавил, что помимо строительства «Северного потока-2» в американо-германских отношениях есть вопросы торговых споров, экологии, функционирования НАТО и политики по Ирану.

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