В СМИ попала информация, что датские спецслужбы разрешали американской АНБ прослушивать Меркель. Об этом узнали еще в 2015-м — после внутреннего расследования. Однако информацию засекретили.
Эксперт отметил, что когда подобный скандал случился 7 лет назад, то для Германии это было шоком, но сама Меркель простила американцев, а европейцы привыкли к тому, что американцы их прослушивают и уже не возмущаются.
«Какие-то оппозиционные партии тут будут шуметь, но правительство будет отвечать: а что делать? Американцы ведь отвечают за европейскую безопасность. Некрасиво, что американцы не доверяют своим союзникам, но немцы надеются, что этой прослушки уже нет», — указал Рар.
Собеседник издания добавил, что помимо строительства «Северного потока-2» в американо-германских отношениях есть вопросы торговых споров, экологии, функционирования НАТО и политики по Ирану.
Полностью интервью можно прочитать здесь.