Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии изданию «Взгляд»

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. По его словам, страны могут включить в интеграционные процессы оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на Киев серьезное давление.

«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», — констатировал эксперт.

Погребинский также отметил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике.

По его мнению, этот союз можно рассматривать как угрозу, но не государству, а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране, и которые опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды.