Эксперт отмечает, что сейчас карьера многих украинских политиков, на которых возлагали большие надежды, разрушается, заканчиваясь полным исчезновением с политического поля. Это верно и в отношении Зеленского, рейтинги которого неутешительно падают.
«Он (Зеленский — ред.) себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран. Это пример очередного украинского политика, который хотел казаться, а не быть», — сказал Дзермант.
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Ранее в мае сообщалось, что согласно данным социологической группы «Рейтинг», за нынешнего президента Украины свой голос отдали только 30,2% опрошенных.
Во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73,22 % голосов избирателей.