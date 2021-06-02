Президент Украины Владимир Зеленский является политтехнологически раздутой фигурой, которая не в состоянии проявить себя как самостоятельный политик, но строго выполняет приказы западных господ, сказал в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Корнилов рассказал, для чего на самом деле Зеленский хочет создать «университет будущего» © REUTERS, Gleb Garanich

«Он (Зеленский — ред.) себя не проявляет как самостоятельный политик, идет на поводу у партии войны в Киеве, идет на поводу у западных стран. Это пример очередного украинского политика, который хотел казаться, а не быть», — сказал Дзермант.

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Ранее в мае сообщалось, что согласно данным социологической группы «Рейтинг», за нынешнего президента Украины свой голос отдали только 30,2% опрошенных.

Во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73,22 % голосов избирателей.