Отказаться от использования термина «Украина» невозможно. Есть закрепленное законом официальное название государства и официальное название его граждан, которое используется в международном общении. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что в частном общении или в эфирах российского телевидения вы можете использовать все эти термины, но если вы занимаете официальный пост или являетесь президентом или премьером, вы будете использовать этот официальный термин до тех пор, пока будет хотя бы формально существовать государство Украина.

«Даже если мы будем понимать, что это государство является фикцией, в лучшем случае мы можем сказать «так называемая Украина», что некоторые наши политики уже и делают», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что жители разных регионов России по-разному называют те или иные регионы Украины, и если жители разных стран будут называть друг друга так, как хотят, в мире начнется полная неразбериха, когда будет непонятно, о каком государстве идет речь.

Дело не в желании или нежелании называть то или иное государство, а в том, что нужно придерживаться единых политико-дипломатических стандартов, резюмировал собеседник.