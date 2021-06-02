Можно долго дискутировать о том, кто одержал победу в Холодной войне, но в этом споре очень много идеологии, внутренней политики и нет ответа на вопрос о победителях и о побеждённых. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что холодная война окончилась мирно и без подписания мирных договоров, перемирий, капитуляций, где были бы прописаны по крайней мере основы нового миропорядка.

«То есть старый миропорядок стал уходить в условиях, когда новый миропорядок ещё не стал складываться. Сегодня это одна из основных методологических проблем анализа глобальной политики», — констатировал Злобин.

Холодная война, как бы к ней ни относиться, была альтернативой горячей войны, и в этом смысле она свою задачу выполнила, потому что никогда в истории Европы не было такого длительного периода мирной жизни, как после окончания Второй мировой войны до распада СССР, заключил собеседник издания.

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