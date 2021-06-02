Сегодня распространено мнение, что США и Запад не считают Россию серьезным соперником, с интересами которого нужно считаться, потому что воспринимают ее как проигравшую сторону в холодной войне.
Эксперт отметил, что холодная война окончилась мирно и без подписания мирных договоров, перемирий, капитуляций, где были бы прописаны по крайней мере основы нового миропорядка.
«То есть старый миропорядок стал уходить в условиях, когда новый миропорядок ещё не стал складываться. Сегодня это одна из основных методологических проблем анализа глобальной политики», — констатировал Злобин.
Холодная война, как бы к ней ни относиться, была альтернативой горячей войны, и в этом смысле она свою задачу выполнила, потому что никогда в истории Европы не было такого длительного периода мирной жизни, как после окончания Второй мировой войны до распада СССР, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.