Президент Украины Владимир Зеленский хочет любым способом не дать людям с невысоким достатком получить высшее образование, чтобы отправлять их сразу работать на технические специальности, а самому на этом зарабатывать, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель Владимир Корнилов

Эксперт полагает, что Украине сейчас не нужны люди с высшим образованием, так как Зеленский собирается привлечь больше работников для сбора фруктов и овощей, а также для обработки полей в латифундиях, которые украинский президент будет создавать, продавая украинскую землю иностранцам.

«Делается это, чтобы действительно развивать на Украине технические специальности, ремесленные, на уровне того, что в Советском Союзе называлось ПТУ, и поставить барьер, в том числе имущественный, для людей, которые хотят получить высшее образование», — сказал Корнилов.

На Украине за год карантина упал уровень образования — министр © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

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