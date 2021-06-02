Эксперт полагает, что Украине сейчас не нужны люди с высшим образованием, так как Зеленский собирается привлечь больше работников для сбора фруктов и овощей, а также для обработки полей в латифундиях, которые украинский президент будет создавать, продавая украинскую землю иностранцам.
«Делается это, чтобы действительно развивать на Украине технические специальности, ремесленные, на уровне того, что в Советском Союзе называлось ПТУ, и поставить барьер, в том числе имущественный, для людей, которые хотят получить высшее образование», — сказал Корнилов.
Ранее Зеленский объявил о создании президентского университета, который будет готовить специалистов будущего. Образование будет проходить по специальностям, которые, как пишется на сайте президента, составляют основу 6-го технологического уклада.
В программе — информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.
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