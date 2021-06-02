Украинский врач-эндокринолог Катерина Григорьева предложила подписчикам пройти тест, на соблюдение «привычек молодости», которые одновременно являются и способами продления жизни и привлекательного внешнего вида. Во вторник, 1 июня об этом написало «РБК-Украина»

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Помимо физических привычек, эндокринолог отметила психологические, что не менее важны для организма. В их числе — умение быстро прощаться с токсичными людьми, хвалить себя, ценить то, что имеешь, а еще — наличие хобби, мечты и целей.

«Это — базовые привычки молодости, без формирования которых эффект от любой терапии будет значимо меньше ожидаемого», — отметила Григорьева.

Она порекомендовала ознакомиться со списком и постепенно включать в свою жизнь подобные полезные навыки.