Врач обозначила 24 привычки, которые на ее взгляд, помогают сохранить молодость и продлить жизнь. В их числе — умение быстро прийти в равновесие после стресса, здоровое питание, правильный сон, прогулки, медитации, спорт и так далее.
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Помимо физических привычек, эндокринолог отметила психологические, что не менее важны для организма. В их числе — умение быстро прощаться с токсичными людьми, хвалить себя, ценить то, что имеешь, а еще — наличие хобби, мечты и целей.
«Это — базовые привычки молодости, без формирования которых эффект от любой терапии будет значимо меньше ожидаемого», — отметила Григорьева.
Она порекомендовала ознакомиться со списком и постепенно включать в свою жизнь подобные полезные навыки.