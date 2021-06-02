С помощью университета, который якобы будет готовить специалистов будущего, президент Украины Владимир Зеленский хочет выручить деньги, то есть, еще больше обокрасть и без того нищую страну, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель Владимир Корнилов

По словам эксперта, проект Зеленского является проверенной схемой по отмыванию денег. Таким образом действовала жена третьего президента Украины Виктора Ющенко Екатерина Ющенко, которая, строя «больницу будущего», заставляла сбрасываться на нее чуть ли не всю страну, однако в итоге даже фундамент для этой больницы не создала.

«Сейчас будут выделены под это деньги, их опять освоят, и в итоге никто не увидит ни вуза, ни денег», — сказал Корнилов.

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Ранее Зеленский объявил о создании президентского университета, который будет готовить специалистов будущего. Образование будет проходить по специальностям, которые, как пишется на сайте президента, составляют основу 6-го технологического уклада.

В программе — информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

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