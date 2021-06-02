После задержания активиста Романа Протасевича, западные страны могут объединиться против Белоруссии и ввести еще больше запретов в ее адрес, сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ

Эксперт полагает, что ярые противники белорусского государства не упустят возможности извлечь из ситуации с арестом Протасевича как можно больше выгоды. В первую очередь пострадает белорусское авиасообщение и транзитные возможности страны, потом скорее всего будут и политические шаги.

«Судя по тому, как оперативно и широко западный истеблишмент вкупе с прессой отреагировали на инцидент, нельзя исключать конспирологическую версию произошедшего», — сказал Лущ.

Лущ объяснил, почему Протасевич на момент задержания не представлял угрозы © REUTERS, Stringer Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

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