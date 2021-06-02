На сегодняшний день активист Роман Протасевич никак не мог угрожать белорусским властям и мирным гражданам, поэтому вопрос о том, стоило ли стране проводить операцию по его задержанию, остается открытым, сказал в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ

Как известно, после размолвки с партнерами Протасевич ушел с одиозного Telegram-канала NEXTA и с тех пор выпал из политической повестки, в связи с чем фактически угрожать как-то белорусским властям и что-то против них предпринимать он скорее всего не стал бы, полагает эксперт.

«Поэтому, может, "игра и не стоила свеч" с учетом последствий инцидента, которые уже предприняты против Минска и которые еще будут инициированы», — сказал Лущ.

Однако, по словам политика, решение уже принято, и теперь остается только наблюдать, насколько широкий резонанс получит история с подачи оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР © REUTERS, Stringer Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

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