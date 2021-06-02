Активиста Романа Протасевича могут посадить в тюрьму на 15 лет, однако казнить его в Белоруссии никто не будет, сказал в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ

Эксперт подчеркнул, что если брать во внимание тот урон, который понесло белорусское государство от деятельности Протасевича и его команды в ходе президентской кампании, а также после нее, то 15 лет тюрьмы можно считать вполне адекватным сроком.

«Прежде всего надо сказать, что речь не идет о высшей мере наказания, как это пытались преподнести лидеры прозападной оппозиции, вероятно, для того, чтобы усилить эмоциональную составляющую дела», — полагает Лущ.

По словам политика, белорусские власти также постараются придать делу Протасевича особый статус, чтобы оно послужило наглядным примером для противников государства, своего рода демонстрацией широких возможностей белорусских силовиков.

«Боролся против оккупации Украины»: Билецкий рассказал, что Протасевич делал в «Азове» © REUTERS, Stringer Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

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