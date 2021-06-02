Актер и ведущий Станислав Садальский посвятил новый пост в Instagram своему украинскому коллеге Андрею Данилко. Публикацию о том, что продюсер обычно делает во Львове, Садальский выложил в сеть 31 мая

«Андрей Данилко, приезжая в Львов перед концертом, обязательно посещает три могилы… Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове, Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего "Червону руту" для Софии Ротару», — рассказал на своей странице Садальский.

«Мне кажется, что если вас похоронят во Львове, Данилко и к вам придет сфотографироваться», «Ивасюк "Червону руту" написал в 1970-м и не для Ротару», «Данилко еще не баллотировался в президенты Украины?», «Готовится на смену клоуну», «Не, Сердючка будет президентом», — ответили пользователи.

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Ранее Данилко пришлось оправдываться перед бывшим главой одесского «Правого сектора»* Сергеем Стерненко. Неонацист обвинил артиста в выступлении в России, на что Данилко ответил, что не пересекал границу с РФ, а артист, которого видел Стерненко, — пародия на Сердючку.

*Деятельность организации запрещена в РФ.