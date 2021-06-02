Инициатива президента Украины Владимира Зеленского создать в стране так называемый президентский университет стала его политической пиар-акцией перед вторым президентским сроком. Об этом 1 июня в комментарии Vesti.ua рассказал политолог Алексей Якубин

По его словам, президентский университет не сможет конкурировать с влиятельными вузами на Украине. Университет Зеленского обойдется в 7,2 млрд гривен — министр © Скриншот из видео Vesti.ua

«Многие вот такие молодые университеты получали быстрый старт, но, как правило, могли конкурировать только благодаря тому, что использовали преподавателей из тех вот, влиятельных, университетов… Создать быстрый новодел для получения ресурсов можно, но сколько такой новодел будет существовать, и будет ли следующий президент заниматься этим университетом?» — заявил Якубин.

По мнению экс-замглавы Минобразования Украины Максима Стрихи, вероятнее всего, дату открытия «Университета Зеленского» подтянули к выборам в 2024 году. Он отметил, что бесплатное обучение в вузе — это «показушная политическая обертка».

Университеты при главах государства создавали и в других странах. В Казахстане в 2010 году экс-президент Нурсултан Назарбаев создал свой собственный вуз.

В понедельник, 31 мая, Зеленский подписал указ о создании президентского университета. По его словам, он станет местом, которое «будет готовить людей будущего».