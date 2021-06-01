Переговоры с членами американского Конгресса будут вестись о том, как сделать Украину сильнее, сказал написал замглавы МИД Украины Евгений Енин 1 июня на своей странице в Facebook

«Вопреки воплям про зраду (предательство — укр.) — типа нас сдали России — мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером номер один», — отмечает украинский дипломат.

По его словам, делегация американских сенаторов в составе демократов Джин Шахин и Кристофера Мерфи, а также республиканца Роберта Портмана уже прибыла на Украину.

«Завтра будем говорить про то, как вместе сделать Украину более сильной!!!», — говорится в сообщении Енина.

Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского раскритиковать своего американского коллегу Джо Байдена.

В частности, Зеленский назвал отказ Байдена вводить санкции против компании-оператора проекта «личным поражением» главы США. Зеленский также не исключил, что президент РФ Владимир Путин «заставит» Байдена «сдать» интересы Украины на предстоящей встрече российского и американского лидеров в Женеве.

Следует отметить, что Зеленский хотел провести встречу как с Байденом, так и с Путиным, но они предпочли отложить ее на неопределенный срок.