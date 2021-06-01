«Вопреки воплям про зраду (предательство — укр.) — типа нас сдали России — мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером номер один», — отмечает украинский дипломат.
По его словам, делегация американских сенаторов в составе демократов Джин Шахин и Кристофера Мерфи, а также республиканца Роберта Портмана уже прибыла на Украину.
«Завтра будем говорить про то, как вместе сделать Украину более сильной!!!», — говорится в сообщении Енина.
Ранее нежелание США усиливать санкционное давление на проект газопровода «Северный поток 2» подвигло украинского президента Владимира Зеленского раскритиковать своего американского коллегу Джо Байдена.
В частности, Зеленский назвал отказ Байдена вводить санкции против компании-оператора проекта «личным поражением» главы США. Зеленский также не исключил, что президент РФ Владимир Путин «заставит» Байдена «сдать» интересы Украины на предстоящей встрече российского и американского лидеров в Женеве.
Следует отметить, что Зеленский хотел провести встречу как с Байденом, так и с Путиным, но они предпочли отложить ее на неопределенный срок.