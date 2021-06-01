Германские элиты испытали шок от того, что президент США Джо Байден едет в Европу на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а не с ними. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Ангелы Меркель которые проведут переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

Германия, будучи лидером Европейского союза, до сих пор не понимает, какую трансатлантическую линию взял Байден, будет ли он создавать союз демократических стран против авторитарных лидеров нашей планеты, пойдет ли он на примирение с Россией, или же он займется ужесточением курса в отношении Китая, указал эксперт.

«В Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока- 2», но помимо этого есть и еще много других вопросов, касающихся совместной работы по климату, по экологии. По Ирану также много неясностей. Американцы отказались от санкций в отношении Ирана, но будут ли они проводить общую западную политику в отношении этой страны?», — констатировал Рар.

Собеседник издания добавил, что в целом этот визит будет дружелюбным, потому что преграды уходят из германо-американских отношений.

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