Источники медиагруппы Funke в немецких и американских правительственных кругах ранее сообщили, что на этой неделе в Вашингтон прибудет команда переговорщиков от канцлера ФРГ Ангелы Меркель которые проведут переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.
Германия, будучи лидером Европейского союза, до сих пор не понимает, какую трансатлантическую линию взял Байден, будет ли он создавать союз демократических стран против авторитарных лидеров нашей планеты, пойдет ли он на примирение с Россией, или же он займется ужесточением курса в отношении Китая, указал эксперт.
«В Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока- 2», но помимо этого есть и еще много других вопросов, касающихся совместной работы по климату, по экологии. По Ирану также много неясностей. Американцы отказались от санкций в отношении Ирана, но будут ли они проводить общую западную политику в отношении этой страны?», — констатировал Рар.
Собеседник издания добавил, что в целом этот визит будет дружелюбным, потому что преграды уходят из германо-американских отношений.
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