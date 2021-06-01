Для удержания перспективной молодежи в стране должен быть построен комфортный социум. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Руслан Бизяев

Бизяев отметил, что Кремниевая долина может предложить студентам и выпускникам вузов гораздо более выгодные условия, чем могут предложить на Украине и даже в России. Кроме того, с Украины перспективных студентов к себе переманивают Польша и Словакия, добавил он.

«Создают им льготные комфортные условия и потом просто их натурализуют в свое сообщество. И для того чтобы утечку мозгов остановить, мало сделать образование современным и доступным. Надо сделать комфортным социум», — сказал политолог.

Бизяев заявил, что реформа образования на Украине должна повлечь социальные, научные, общественные и политические преобразования. По его мнению, на это потребуются десятилетия. Киевлянка Кристина о том, к чему привела реформа образования в Украине

В глобальном плане здесь вовсе нет временных рамок, поскольку научно-технический прогресс и конкуренция — это процессы, которые никогда не прекращаются, заключил политолог.

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