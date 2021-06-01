Главное для европейцев в вопросе поставок газа - диверсификация и низкая цена, и газопровод «Северный поток 2» поможет решать эти задачи, сказал советник-посланник посольства Австрии Роберт Гершнер на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости 1 июня

В ближайшем будущем спрос на природный газ в ЕС будет расти, поэтому никакого вытеснения транзита голубого топлива через Украину не произойдет, заверил дипломат.

«Прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа "Северным потоком 2". Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос — диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, "Северный поток 2" вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу», — сказал Гершнер.

Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.