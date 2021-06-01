В ближайшем будущем спрос на природный газ в ЕС будет расти, поэтому никакого вытеснения транзита голубого топлива через Украину не произойдет, заверил дипломат.
«Прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа "Северным потоком 2". Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос — диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, "Северный поток 2" вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу», — сказал Гершнер.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.