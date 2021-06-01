Бизяев полагает, что часть студентов в «университете будущего», указ о создании которого 31 мая подписал президент Владимир Зеленский, будет обучаться по государственной квоте, а части оплатят образование потенциальные работодатели.
По словам политолога, главное — чтобы это были не транснациональные корпорации, чтобы эти студенты остались на Украине.
«Сейчас одна из ключевых тем в мире — это утечка мозгов. И на Украине, и в России. Как только ты становишься перспективным, тебя перекупают», — подытожил Бизяев.
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Ранее Зеленский подписал указ о создании президентского университета, который «будет готовить людей будущего». В нем планируется преподавать специальности, которые соответствуют шестому технологическому укладу.