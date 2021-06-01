Когда за обучение перспективных студентов в престижном вузе платят иностранные работодатели, появляется опасность утечки мозгов из страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Руслан Бизяев

Университет Зеленского обойдется в 7,2 млрд гривен — министр © Скриншот из видео Vesti.ua Владимир Зеленский, будет обучаться по государственной квоте, а части оплатят образование потенциальные работодатели.

По словам политолога, главное — чтобы это были не транснациональные корпорации, чтобы эти студенты остались на Украине.

«Сейчас одна из ключевых тем в мире — это утечка мозгов. И на Украине, и в России. Как только ты становишься перспективным, тебя перекупают», — подытожил Бизяев.

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Ранее Зеленский подписал указ о создании президентского университета, который «будет готовить людей будущего». В нем планируется преподавать специальности, которые соответствуют шестому технологическому укладу.