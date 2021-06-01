Москва не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения действия договора с Киевом. Об этом 1 июня сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости

В МИД РФ рассказали о будущем транзита газа через Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Путина, договор о транзите газа останется в силе на весь период его действия, после этого Россия также не намерена прекращать транзит голубого топлива через Украину.

«Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка», — сказал Песков.

Он добавил, что Украина как собственник газотранспортной системы (ГТС) должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.

По контракту от 2019 года «Газпром» обязался прокачивать через Украину 65 млрд кубометров газа в первый год, а в последующие четыре — по 40 млрд кубометров.

Ранее в компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что Украине грозят миллиардные убытки в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».