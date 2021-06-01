Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает необходимым обсудить вопрос геноцида советского населения во Время второй мировой войны в рамках закона о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии. Об этом 1 июня он рассказал во время заседания

Зеленский усомнился в необходимости существования НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Пушков назвал долгом перед погибшими во Второй мировой войне отстаивать неоспоримые исторические факты. Он отметил, что никто не ставит под сомнение, что Советский Союз потерял 27 миллионов человек во Второй мировой войне.

«Кстати, можно вполне, мне кажется, поставить на уровень международных организаций и вопрос о том, а не был ли это геноцид русского и других народов, проживавших на территории Советского Союза. Число жертв гражданского населения было насколько большим, что на мой взгляд вполне можно говорить о геноциде», — заявил он.

Пушков также отметил, что у закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который вызвал шквал критики, есть очень «важные морально-ценностные характеристики», которые нужно отстаивать на международной арене.

В ноябре прошлого года глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в закон норму, которая запрещает публичное отождествление целей, решений и действий СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Под публичностью в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в СМИ, а также интернете. Госдума приняла закон в первом чтении 25 мая.