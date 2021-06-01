Критика законопроекта об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне не является состоятельной, поскольку дискуссии ведутся только по одному вопросу. Об этом 1 июня рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

В Совете Федерации 1 июня прошло заседание временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

Пушков объяснил необходимость закона о запрете уравнивания СССР и нацистской Германии © РИА Новости, Илья Питалев

«На самом деле речь идет только об одном событии… Речь идет о пакте Риббентропа-Молотова (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. — Ред.). Потому что шире такое приравнивание становится абсурдным… Обсуждать пакт Риббентропа-Молотова, безусловно, можно», — заявил Пушков.

Он отметил, что законопроект запрещает в публичном пространстве говорить о том, что «равнозначные страны, равнозначные политические режимы заключали этот пакт».

Пушков также отметил, что в законопроекте не опровергается заключение этого пакта и не отвергается факт наличия секретного протокола. Речь идет о том, что пакт заключался разными странами с разными целями.

В ноябре прошлого года глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» норму, которая запрещает публичное отождествление целей, решений и действий СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Под публичностью в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в СМИ, а также интернете. Госдума приняла закон в первом чтении 25 мая.