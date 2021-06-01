В Совете Федерации 1 июня прошло заседание временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»
Противники закона отмечают, что законопроект исключает дискуссию об исторических событиях, предписывая одну точку зрения на события Второй мировой войны.
«На самом деле речь идет только об одном событии… Речь идет о пакте Риббентропа-Молотова (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. — Ред.). Потому что шире такое приравнивание становится абсурдным… Обсуждать пакт Риббентропа-Молотова, безусловно, можно», — заявил Пушков.
Он отметил, что законопроект запрещает в публичном пространстве говорить о том, что «равнозначные страны, равнозначные политические режимы заключали этот пакт».
Пушков также отметил, что в законопроекте не опровергается заключение этого пакта и не отвергается факт наличия секретного протокола. Речь идет о том, что пакт заключался разными странами с разными целями.
В ноябре прошлого года глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» норму, которая запрещает публичное отождествление целей, решений и действий СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.
Под публичностью в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в СМИ, а также интернете. Госдума приняла закон в первом чтении 25 мая.