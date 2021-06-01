По обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году заочно арестована гражданка РФ Ирина Белачеу. Об этом 31 мая рассказала представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости

Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации на Украине (ч. 2 ст. 360 УК РФ), обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Белачеу», — сообщила Петренко.

В связи с тем что Белачеу скрывается за границей и объявлена в международный розыск, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о ее взятии под стражу заочно.

Ранее бывшие депутаты Верховной Рады Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой также были осуждены заочно за нападения на дипломатические учреждения РФ. Экс-депутат Николай Рудьковский был приговорен к реальному сроку в виде двух лет колонии.