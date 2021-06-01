Нападение на посольство РФ в Киеве произошло в ходе антироссийской акции в марте 2016 года. Участники акции, среди которых была Белачеу, бросали в здание посольства камнями и яйцами и разбили стекла. Помимо материального ущерба, была нарушена работа ведомства.
«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации на Украине (ч. 2 ст. 360 УК РФ), обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Белачеу», — сообщила Петренко.
В связи с тем что Белачеу скрывается за границей и объявлена в международный розыск, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о ее взятии под стражу заочно.
Ранее бывшие депутаты Верховной Рады Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой также были осуждены заочно за нападения на дипломатические учреждения РФ. Экс-депутат Николай Рудьковский был приговорен к реальному сроку в виде двух лет колонии.