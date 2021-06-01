Тайну исчезновения «совковых» штор расследовали в Раде

Депутаты украинской правящей партии «Слуга народа» во время очередного заседания Верховной Рады отвлеклись на более «насущный» вопрос: куда с окон парламента делись шторы? О том, как прошла сессия, написали Вykvu 1 июня

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«Вставляют в шторы новые современные микрофоны», — предположил депутат Марьян Заблоцкий.

«Если бы эти шторы могли говорить, они бы многое могли рассказать», — ответил другой представитель партии.

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Оказалось, что шторы были сняты по инициативе вице-спикера Рады Елены Кондратюк, которая усмотрела в них «совковые корни».

«Стараниями Елены Кондратюк окна парламента теперь будут открыты. Совковым коврам приготовиться. Все будет открыто!» — заявил ее советник Павел Булгак.

К слову, в то время, пока «слуги» обсуждали шторы, еще один парламентарий решил заняться более приятным делом во время сессии — посмотреть соревнования по мотоспорту.