Тайну исчезновения «совковых» штор расследовали в Раде

Исчезновение парламентских штор депутаты решили обсудить в своем рабочем чате прямо во время заседания Верховной Рады. Разумеется, не обошлось без шуток и конспирологических версий.
«Вставляют в шторы новые современные микрофоны», — предположил депутат Марьян Заблоцкий.
«Если бы эти шторы могли говорить, они бы многое могли рассказать», — ответил другой представитель партии.
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Оказалось, что шторы были сняты по инициативе вице-спикера Рады Елены Кондратюк, которая усмотрела в них «совковые корни».
«Стараниями Елены Кондратюк окна парламента теперь будут открыты. Совковым коврам приготовиться. Все будет открыто!» — заявил ее советник Павел Булгак.
К слову, в то время, пока «слуги» обсуждали шторы, еще один парламентарий решил заняться более приятным делом во время сессии — посмотреть соревнования по мотоспорту.