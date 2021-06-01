После вступления в силу нового закона о земле население Украины ждут мрачные перспективы, предостерегла на днях в эфире телеканала «НАШ» глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

«Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы останемся без воды, которую можно пить, мы останемся без экологически чистой продукции, мы останемся без миллионов рабочих мест, потому что семейного фермерства не будет. Мы останемся с вами без прибыли, которую рождает земля, и мы будем — Украина — рабами на своей собственной земле», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что в селах земельные вопросы отдаются на откуп старостам, которых будут назначать из центра, а не избирать местные жители. По словам политика, подобное было «только во время фашистской оккупации Украины».

Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру: «Это было только во время фашистской оккупации Украины».