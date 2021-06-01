На Украине 72% территории занимают сельскохозяйственные земли. По словам главы «Батькивщины», в результате открытия рынка земли ее нынешние хозяева, украинцы, потеряют над ней контроль.
«Мы останемся без воды, которую можно пить, мы останемся без экологически чистой продукции, мы останемся без миллионов рабочих мест, потому что семейного фермерства не будет. Мы останемся с вами без прибыли, которую рождает земля, и мы будем — Украина — рабами на своей собственной земле», — заявила Тимошенко.
Она добавила, что в селах земельные вопросы отдаются на откуп старостам, которых будут назначать из центра, а не избирать местные жители. По словам политика, подобное было «только во время фашистской оккупации Украины».
Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру: «Это было только во время фашистской оккупации Украины».