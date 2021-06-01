Украинская ассоциация футбола (УАФ) допустила курьезную ошибку при переводе сайта на английскую версию. Об этом 1 июня сообщили «Новости N»

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В частности, станция киевского метро Олимпийская на английском — Olimpiiska, хотя в прямом переводе это Оlympic.

Об этом в УАФ, по всей видимости, забыли, и назвали защитника сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Сироту Aleksandr the Orphan.

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Журналисты предположили, что в УАФ просто переводили фамилии футболистов через Google-переводчик и не обратили внимания на ошибку.