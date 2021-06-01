В 1995-1996 годах украинцам выделялись земельные участки в постоянное пользование — под огороды и фермерство.
По новому закону эти участки станут землей коммунальной собственности. Землепользователь будет должен заключить договор долгосрочной аренды на эту землю либо выкупить ее на открытых торгах, без преимущественного права.
«Теперь говорят: у людей не будет огородов, которые им в постоянное пользование выделены, и 50 га, которые выделены фермерам, — они теперь принуждают за них заплатить. А у них нет таких денег — конкурировать с иностранными банками. Это смешно даже», — сказала Тимошенко.
Глава «Батькивщины» на основании формулировки закона предположила, что власти планируют продавать вместе с землей также нефтегазодобывающие объекты, газо- и нефтепроводы, а достанутся они транснациональным корпорациям.
Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру «Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле».