В новом законе о земле отменяется институт постоянного пользования землей. Чем это грозит простым украинцам, на днях в эфире телеканала «НАШ» сказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

В 1995-1996 годах украинцам выделялись земельные участки в постоянное пользование — под огороды и фермерство.

Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Теперь говорят: у людей не будет огородов, которые им в постоянное пользование выделены, и 50 га, которые выделены фермерам, — они теперь принуждают за них заплатить. А у них нет таких денег — конкурировать с иностранными банками. Это смешно даже», — сказала Тимошенко.

Глава «Батькивщины» на основании формулировки закона предположила, что власти планируют продавать вместе с землей также нефтегазодобывающие объекты, газо- и нефтепроводы, а достанутся они транснациональным корпорациям.

Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру «Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле».