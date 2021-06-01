В 1995-1996 годах украинцам выделялись земельные участки в постоянное пользование — под огороды и фермерство.

Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы
Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
По новому закону эти участки станут землей коммунальной собственности. Землепользователь будет должен заключить договор долгосрочной аренды на эту землю либо выкупить ее на открытых торгах, без преимущественного права.

«Теперь говорят: у людей не будет огородов, которые им в постоянное пользование выделены, и 50 га, которые выделены фермерам, — они теперь принуждают за них заплатить. А у них нет таких денег — конкурировать с иностранными банками. Это смешно даже», — сказала Тимошенко.

Глава «Батькивщины» на основании формулировки закона предположила, что власти планируют продавать вместе с землей также нефтегазодобывающие объекты, газо- и нефтепроводы, а достанутся они транснациональным корпорациям.

Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру «Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле».