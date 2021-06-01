Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa с друзьями разнесла номер одной из столичных гостиниц, за что позже компании пришлось объясняться с полицией. Полную видеохронику произошедшего девушка публиковала в сториз в Instagram 1 июня

На Украине молодежь придумала новое чудовищное развлечение © Facebook,

Когда на место прибыла полиция и охрана отеля, блогерша продолжала веселиться, утверждая, что она сама ни при чем, но если полицейским хочется, она готова откупиться, показав грудь. В итоге ее молодого человека задержали и доставили в участок, где парень сопротивлялся и лез в драку с силовиками.

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В марте прошлого года ttiisshhiinnaa уже поучаствовала в подобном погроме, в тот раз блогерша разнесла свою съемную квартиру, заявив, что собственник сам виноват, так как обманул ее.

В последнее время погромы стали на Украине настоящим мейнстримом, подростки снимают квартиры и номера в гостиницах, а дальше крушат там все, что могут, ради контента в соцсетях. Еще осенью прошлого года киевские риелторы били тревогу, советуя собственникам не сдавать жилье молодым людям.