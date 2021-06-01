С 1 июля вступает в силу основной закон земельной реформы под номером 2178-д.
Тимошенко обратила внимание, что, хотя Земельный кодекс запрещает прямую продажу сельскохозяйственной земли иностранцам, по новому закону украинцы смогут закладывать свои земельные паи под обеспечение кредита в банках с иностранным капиталом, а при невозможности выплатить кредит останутся без земли.
«Это означает, что иностранные банки уже с 1 июля смогут владеть украинской сельскохозяйственной землей», — подчеркнула политик.
По словам Тимошенко, и украинский Нацбанк «уже управляется не Украиной», и достаточно несколько шагов с его стороны, чтобы люди не смогли рассчитаться по кредитам, на что, по ее мнению, власти и рассчитывают.
Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру «Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле».