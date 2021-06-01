Минздрав Украины решил закрывать медицинские отделения, в которых лечат больных коронавирусом, поскольку их число сильно сократилось. Об этом 1 июня ведомство сообщает в Facebook

«Сейчас на Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19, и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения. Несмотря на это, ни один пациент — сейчас или в будущем — не останется без помощи», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никого не имеют права выписывать, не долечив из-за закрытия отделений. Требуется долечить больных пациентов или перевести в другую больницу. Коронавирус: Польша ставит фильтр на границе для украинских заробитчан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, сообщается, что, если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое.

За сутки 31 мая в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 579 больных, при этом 163 человека умерли, 12 085 человек выздоровели от коронавируса. Такие цифры заражений в последний раз фиксировали в августе 2020 года.