Правоохранители задержали руководителя филиала подразделения «Нафтогаз Украины» в Львовской области за получение взятки в 1 млн грн (около 2,5 млн руб.) за незаконное подключение к электросети. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

Отмечается, что чиновник обещал содействие, чтобы построенный предприятием многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее. За это потребовал и получил от директора одного из обществ Новояворовска взятку. Кому украинцы платят за газ: зачем в правление «Нафтогаза» ввели организатора Евромайдана © РИА Новости, Facebook / Світлана Заліщук

«При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен директор филиала подразделения НАК "Нафтогаз Украины", занимающегося поставкой тепла и электроэнергии в одном из городов Львовской области (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Кроме этого директор филиала подразделения «Нафтогаза» обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который был сдан в эксплуатацию, однако подключен к электросети с нарушениями правил.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.