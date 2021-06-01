Министерство внутренних дел (МВД) Украины инициирует законопроект, который предоставит водителям возможность фиксировать нарушение ПДД на смартфон, а затем получить 10% от суммы штрафа. Об этом на брифинге сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает агентство «Украинские новости» 1 июня

«Мы разрабатываем революционный законопроект, вместе с депутатами и правоохранительным комитетом… Если президент, депутаты его поддержат, то миллионы водителей получат возможность фиксировать нарушение правил дорожного движения. Законопроект позволит считать видеодоказательствами съемку на смартфоны, установленные водителями (автомобилей, а также автобусов и маршруток)», — сказал он.

Пьяный чиновник заставит украинских депутатов ужесточить закон за нарушение ПДД © РИА Новости, Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Водителю, который зафиксирует нарушение, предложат 10% от суммы взысканного штрафа.

По словам замминистра, если инициативу поддержат в этом году, то уже в 2022 году водители смогут помогать полиции вычислять нарушителей.