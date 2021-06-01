«Мы разрабатываем революционный законопроект, вместе с депутатами и правоохранительным комитетом… Если  президент, депутаты его поддержат, то миллионы водителей получат возможность фиксировать нарушение правил дорожного движения. Законопроект позволит считать видеодоказательствами съемку на смартфоны, установленные водителями (автомобилей, а также автобусов и маршруток)», — сказал он.

Пьяный чиновник заставит украинских депутатов ужесточить закон за нарушение ПДД
Пьяный чиновник заставит украинских депутатов ужесточить закон за нарушение ПДД
© РИА Новости, Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк
По словам Геращенко, это может быть проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. После загрузки видеоролика протокол будет автоматически направлен собственнику автомобиля, который нарушил ПДД.

Водителю, который зафиксирует нарушение, предложат 10% от суммы взысканного штрафа.

По словам замминистра, если инициативу поддержат в этом году, то уже в 2022 году водители смогут помогать полиции вычислять нарушителей.