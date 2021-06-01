«Мы разрабатываем революционный законопроект, вместе с депутатами и правоохранительным комитетом… Если президент, депутаты его поддержат, то миллионы водителей получат возможность фиксировать нарушение правил дорожного движения. Законопроект позволит считать видеодоказательствами съемку на смартфоны, установленные водителями (автомобилей, а также автобусов и маршруток)», — сказал он.
По словам Геращенко, это может быть проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. После загрузки видеоролика протокол будет автоматически направлен собственнику автомобиля, который нарушил ПДД.
Водителю, который зафиксирует нарушение, предложат 10% от суммы взысканного штрафа.
По словам замминистра, если инициативу поддержат в этом году, то уже в 2022 году водители смогут помогать полиции вычислять нарушителей.