Активист украинской неонацистской организации С14 Андрей Кулиш 31 мая на своей странице в Facebook потребовал возбудить уголовное дело на власти города Днепр, которые допустили демонстрацию запрещенной на Украине коммунистической символики на праздновании Дня пограничника

Официально День пограничника празднуется на Украине 30 апреля. Однако многие бывшие украинские пограничники продолжают отмечать этот день 28 мая, как это было в СССР.

По данным СМИ, радикальные активисты в Днепре подготовили соответствующие обращения в правоохранительные органы, включая СБУ.

Саакашвили надел берет пограничника, взял саперную лопатку и был осмеян в Сети © dpsu.gov.ua

«Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, — это их право. Мы против того, когда демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага», — написал он.

Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти — дать свою оценку и публично отреагировать.

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День пограничника 28 мая отмечают в РФ и некоторых других странах постсоветского пространства. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.

После развала Советского Союза в Киеве решили «сдвинуть» этот праздник на 4 ноября в честь создания в 1991 году погранвойск независимой Украины, однако новая дата не прижилась, а пограничники традиционно отмечали свой праздник в конце мая.

Уже при Петре Порошенко, в 2018 году, была выбран новый день — 30 апреля. В качестве исторического обоснования в указе главы государства говорилось, что «Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства».