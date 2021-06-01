Официально День пограничника празднуется на Украине 30 апреля. Однако многие бывшие украинские пограничники продолжают отмечать этот день 28 мая, как это было в СССР.
По данным СМИ, радикальные активисты в Днепре подготовили соответствующие обращения в правоохранительные органы, включая СБУ.
По словам Кулиша, мероприятие проходило в центре города — на Сичеславской набережной. Участники публично развернули флаг с серпом и молотом.
«Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, — это их право. Мы против того, когда демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага», — написал он.
Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти — дать свою оценку и публично отреагировать.
После развала Советского Союза в Киеве решили «сдвинуть» этот праздник на 4 ноября в честь создания в 1991 году погранвойск независимой Украины, однако новая дата не прижилась, а пограничники традиционно отмечали свой праздник в конце мая.
Уже при Петре Порошенко, в 2018 году, была выбран новый день — 30 апреля. В качестве исторического обоснования в указе главы государства говорилось, что «Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства».