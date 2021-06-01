Блогер Анатолий Шарий обжаловал решение властей Литвы о лишении его статуса беженца. Об этом заявил редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко, передает агентство «Украинские новости» 1 июня

«Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками. Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят, и у Шария не будет статуса», — отметил Сидоренко.

По словам журналиста, в случае лишения Шария статуса беженца, его пребывание на территории Евросоюза станет нелегальным. Ранее о решении литовских властей по поводу Шария сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники.

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

Он считает, что сейчас важно, как поведет себя украинская прокуратура и удастся ли ей убедить европейские власти в том, что расследование против Шария имеет серьезную почву. В таком случае Шария могут выдать Украине.

Ранее Анатолию Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. В 2012 году блогер бежал из Украины и получил политическое убежище в Литве.